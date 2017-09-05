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В СБУ жестко поговорили с помощницей блогера Шария

Вторник, 5 сентября 2017, 11:37

Служба безопасности Украины объявила предупреждение помощнице известного блогера Анатолия Шария.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в СБУ.

По его словам, сотрудники службы 4 сентября пригласили для дачи официальных объяснений помощницу "пророссийского пропагандиста" Шария.

По данным СБУ, она за гонорары снимает видеосюжеты, которые блогер использует на своем канале в Youtube для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.

"Сотрудники СБУ сообщили ей о недопустимости ведения возможной противоправной деятельности в ущерб безопасности Украины и объявили официальное предупреждение. После завершения беседы женщина была свободна", - рассказали в спецслужбе.

На эти события отреагировал сам Шарий. На своем youtube-канале он заявил, что его помощницу не просто добровольно пригласили на беседу, а силой посадили в машину и привезли в СБУ.

Он пообещал вывезти свою помощницу и свидетелей, которые видели ее задержание, в ЕС и устроить там для них пресс-конференцию, чтобы они рассказали о "незаконных" действия бойцов СБУ. Шарий сказал, что также располагает соответствующей видеозаписью.

"Я могу вам пообещать, что это будет громко, остро и больно", - отметил он.

Блогер подчеркнул, что в его видео нет ничего противозаконного.

Шарий предложил сотрудникам СБУ обратиться с претензиями к нему лично по его контактам в сети.

"Предложение действует до полуночи (5 августа - ред.)", - сказал он.

Анатолий Шарий
Анатолий Шарий

Как сообщалось, в 2015 году народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко советовал Шарию бежать в Россию, пока его не арестовали за организацию финансирования международного терроризма.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcияСБУ
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