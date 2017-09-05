Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европейские наблюдатели будут неделю летать над Украиной

Вторник, 5 сентября 2017, 12:44

Группа международных наблюдателей, представляющих Швецию, Чехию и Испанию, в течение недели совершат наблюдательный полет над территорией Украины.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, группа в составе 15 человек - 9 от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании, уже прибыли в Борисполь самолетом наблюдения SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.

"Цель мероприятия - выполнение наблюдательного полета над территорией Украины для развития открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружением. Материалы, полученные во время полета, будут обрабатываться в Швеции", - говорится в сообщении.

Также на сайте Минобороны указано, что наблюдательный полет будет осуществлен в соответствии с планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружением и по решению Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.

Наблюдательная миссия будет работать в Украине до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что с 4 по 8 сентября в рамках Договора об открытом небе миссии США и Украины проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ, целью проведения которого является контроль военной деятельности на указанных территориях.

Украинская правда

Темы: армияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
армия
Кремль пытается показать благоприятные условия для привлечения в армию добровольцев – ISW
Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений
Медведев говорит, что с начала года в армию РФ уже набрали более 230 тысяч контрактников
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: