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Счетчик взяточников на сайте ГПУ насчитал уже 6575 историй

Вторник, 5 сентября 2017, 14:27

На сайте Генеральной прокуратуры установлен счетчик вскрытых фактов взяточничества, по состоянию на 14:15 вторника он насчитал 6575 фактов коррупции.

"Со вчерашнего дня на сайте ГПУ установлен счетчик, который в режиме он-лайн будет учитывать обнаруженные факты взяточничества и других коррупционных преступлений и количество переданных в суд соответствующих дел", – написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook

Он отметил: "Вчера, пока (я) был в командировке в Николаеве, счетчик прокрутился на три позиции: на взятке в 7 тысяч долларов были задержаны глава Гороховского РГА, глава райсовета и начальник отдела Госгеокадастра Гороховского района Волынской области".

"Сегодня по состоянию на 13:00 счетчик показывает уже на 9 больше!", – порадовался генпрокурор.

"Среди них депутаты поселкового и областного советов, а также двое чиновников КГГА – заведующий хозяйством КП "Госпкомобслуживание" и начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения КГГА. Последние задержаны в рамках совместных с мэром Киева действий по противодействию коррупции", – уточнил Луценко.

Общая сумма взяток учтенных взяточников за неполных два дня – 74 000 грн и 10 500 долларов, похвалился он.

"За час добавился еще налоговик из Вышгорода – 10 тыс грн взятки", - добавил также Луценко.



"Счетчик взяточников крутится, мы работаем!", – подчеркнул он.

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Темы: взяткакоррупцияГенпрокуратура
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