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Боевики заставили силы АТО открыть ответный огонь – штаб

Вторник, 5 сентября 2017, 14:51

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых в результате боевых действий среди военнослужащих нет.

Об этом рассказал на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На мариупольском направлении по-прежнему наиболее неспокойная обстановка сложилась на юге, на участке фронта Павлополь - Широкино. Традиционно оккупанты активизируются в темное время суток.

"Также еще боевики совершили два обстрелы в Марьинке. В обоих случаях украинские войска вели огонь", – отметил Мотузяник.

На луганском направлении противник нарушал режим тишины вечером, после 21 часов. Два вражеских обстрелы с применением легкого вооружения произошли в Станично-Луганском районе, еще один минометный - в с. Крымское.

На донецком направлении боевые действия 4 сентября велись по всему фронту, за исключением светлодарской дуги.

Наибольшее количество обстрелов со стороны противника зафиксировано на наших позициях в Зайцево, Авдеевке, Невельском. Оккупанты применяли только легкое вооружение. Самый длительный обстрел продолжался почти 2 часа.

Как сообщалось 4 сентября, на мариупольском направлении в зоне АТО география боевых действий несколько расширилась.

Украинская правда

Темы: АТО
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