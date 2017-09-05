Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности

Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины А. Нечитайло. Сегодня проходит заседание ВСП", - написала она.

По информации "Интерфакс-Украина", Нечитайло был назначен на должность председателя Высшего административного суда Украины 16 июня 2014.

30 марта 2017 собрание судей ВАСУ вновь избрало руководителем суда Нечитайло, поскольку срок его полномочий на этой должности истек раньше.

До этого Нечитайло подал заявление об увольнении по собственному желанию, но после решения собрания отозвал его и просил ВСП отсрочить рассмотрение его отставки.

Александр Нечитайло фото www.vru.gov.ua

Украинская правда