ГПУ и СБУ пришли с обысками в "Укрзализныцю": изъяли баллоны

Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в подразделениях ПАО "Укрзализныця" совместно со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления властью и служебной подделки.

"Укрзализныця" в начале лета 2017 заключила договор на сумму более 3,8 млн грн по закупке 7 тонн хладагента с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов.

"Согласно заключению судебного эксперта поставленое ​​вещество не пригодно для его использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров", - заявляют в прокуратуре.

В пресс-службе сообщили, что вопрос об объявлении подозрения должностным лицам ПАО "Укрзализныця" пока решается.

Санкция ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, 15 июня СБУ и ГПУ заявили о разоблачении механизма регулярного приобретения чиновниками Укрзализныци некачественной продукции почти 100 млн грн. Накануне сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой разоблачили отдельных руководителей филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" на систематическом получении взяток с предпринимателей.

21 июня Генпрокуратура совместно со Службой безопасности провели обыски в помещениях "Укрзализныци" в рамках расследования производство в отношении нанесения ущерба предприятию на 10 миллионов долларов.

6 июля двух высокопоставленных чиновников "Укрзализныци" (начальника Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента А. Ященко) задержано за вымогательство взятки.

Украинская правда