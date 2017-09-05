В Киеве хотят построить горнолыжный комплекс на свалке

Департамент экономики и инвестиций КГГА готовит инвестиционный конкурс для строительства горнолыжного комплекса на месте бывшей свалки в Киеве.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

"Начаты подготовительные работы для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта "Строительство горнолыжного комплекса с объектами развлекательно-рекреационного назначения для активного всесезонного отдыха "Пирогово" в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

В частности, изучается возможность такого строительства на бывшем полигоне твердых бытовых отходов № 1.

Свалка в Голосееве Фото youtube.com

На земельном участке ориентировочной площадью 100 га планируют обустроить: входную группу с кафе, автостоянку, спортивный центр с бассейном, технический водоем для тренировок по вейкбордингу, магазин и спортивную инфраструктуру.

А также гостинично-ресторанный комплекс, веревочный парк, информационные хабы, ресторан и вспомогательные помещения для спортсменов, конноспортивное заведение, спортивные площадки для игры в минифутбол.

Кроме того, в планах – построить открытую площадку, которую зимой будут использовать как зону выката лыжников и сноубордистов, для проведения массовых спортивно-культурных мероприятий, а летом – для размещения рамп для роллеров и скейтбордеров, батутов, сборно-разборных аттракционов.

Ориентировочный объем инвестиций – 12,3 миллиона евро.