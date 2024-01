ЕС добавит в санкционный список одну компанию из Крыма

Евросоюз намерен включить в список санкций компанию "Крымские морские порты".

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает "Европейская правда".

"Послы намерены завтра добавить компанию "Крымские морские порты" в санкционный список", - написал он.

Ambassadors are set to add the company Crimean sea ports to the sanctions list tomorrow. #Ukraine #Russia #Crimea