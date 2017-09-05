Активисты назвали лица, причастные к захвату храма УПЦ КП в Крыму

Журналисты и общественные активисты установили лица, причастные к захвату храма Киевского патриархата в оккупированном Крыму и травмированию архиепископа Климента.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил представитель ОО "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" Андрей Щекун.

"Мы на сегодняшний день провели ряд работ, и журналистское, общественное расследование показало нам причастных лиц, которые давали указания захватывать помещение", - рассказал он.

Щекун также добавил, что эти лица являются гражданами РФ, которые приехали из России и раньше не жили в Крыму.

По словам Щекуна, процессом захвата помещения руководила Прошкина Лидия Михайловна - начальник так называемого управления организационного и материально-технического обеспечения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

"В этот день именно она руководила судебными приставами РФ, которые осуществляли это преступление, и она давала распоряжения и указания, какие помещения надо захватывать, что надо делать", - отметил представитель "Украинского дома".

Щекун также назвал имя силовика, который, по версии активистов, напал на архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Это Вахтин Юрий Сергеевич - заместитель руководителя так называемого отдела судебных исполнителей по Центральному району города Симферополя.

Кроме того, во время конференции член Правления ОО "Союз вынужденных переселенцев Андрей Иванец обнародовал обращение к международным организациям и руководителям государств с требованиями введения санкций против названных лиц.

"Просим ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав верующих Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, а также усилить секторальные санкции против Российской Федерации за грубое систематическое нарушение прав человека в Крыму", - говорится в обращении.

Активисты также обратились к представителям украинской власти с требованиями эффективно расследовать факты захвата помещений, нанесения телесных повреждений российскими силовиками архиепископу, нарушения прав верующих и привлечь к ответственности виновных.

Также активисты призывают включить "граждан РФ, причастных к этим противоправным действиям, в санкционные списки нарушителей прав человека на территории Крыма".

Как известно, в четверг, 31 августа, в оккупированном Крыму российские силовики блокировали храм Киевского патриархата, в результате чего был травмирован архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Российские судебные приставы при поддержке силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ КП.

В связи с блокированием храма УПЦ КП в оккупированном Симферополе российскими силовиками прокуратура Крыма открыла уголовное производство.

Посольство США в Украине осудило вмешательство оккупационной власти в Крыму в деятельность местной епархии УПЦ КП.

Украинская правда