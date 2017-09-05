День АТО: Боевики 11 раз обстреляли украинских военных

Во вторник пророссийские боевики продолжили одиночные обстрелы украинских позиций в основном из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"С полуночи наиболее беспокойно было на Приморском направлении. Здесь боевики дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяному. Кроме того, гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у Зайцево и один раз по Авдеевский промзоне.

"На Луганском - работал вражеский гранатомет вблизи Крымского. В общем, с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда