Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День АТО: Боевики 11 раз обстреляли украинских военных

Вторник, 5 сентября 2017, 18:50

Во вторник пророссийские боевики продолжили одиночные обстрелы украинских позиций в основном из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"С полуночи наиболее беспокойно было на Приморском направлении. Здесь боевики дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяному. Кроме того, гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у Зайцево и один раз по Авдеевский промзоне.

"На Луганском - работал вражеский гранатомет вблизи Крымского. В общем, с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии", - отметили в пресс-центре.

Украинская правда

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: