Тандит: Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87

Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявляет, что Украина готова передать боевикам 309 человек в обмен на 87 украинских заложников, пребывающих в плену на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире 5 канала.

"Мы вышли уже конкретно к точке, когда мы начали обсуждать формулу освобождения. Мы говорим о том, что со стороны ОРДЛО подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы готовы рассматривать освобождение по формуле "87 на 309", - сказал он.

Тандит добавил, что среди 309 человек, которых украинская сторона готова передать, нет тех, кто совершил особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношения к антитеррористической операции.

Как известно, ТКГ проведет заседание в Минске (Беларусь) 6 сентября.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко заявляет, что 144 человека пребывают в плену боевиков в зоне АТО.

По ее словам, украинской стороне известно о месте пребывания 87 из 144 заложников, однако боевики подтверждают только 71.

Украинская сторона в ТКГ считает заблокированным процесс освобождения заложников из-за требования боевиков освободить 42 лица, не имеющих отношения к событиям на Донбассе.

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