Шевченко: С точки зрения результата команда проиграла, но по игре - отнюдь

Переломным в игре с Исландией стал первый гол в матче, который был забит на старте второго тайма.

Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер украинцев Андрей Шевченко, передает корреспондент УП.

"Первый гол был противоречив. Команда в первом тайме хорошо играла, создавала моменты. Когда пропустили гол, выпали наши игроки где-то на минут десять, расслабились. Какие-то моменты создавали, контролировали мяч. Стоит вернуться к моменту, когда нам забили гол. Этот гол был переломным, нам забили мяч со спорного момента, его стоит смотреть", - сказал он.

"У нас во втором тайме выпали некоторые позиции, вот вам и ответ. Не все игроки играют в своих клубах в основном составе. С точки зрения результата, команда проиграла, но по игре - отнюдь. Есть еще два матча, будем играть", - рассказал Шевченко.

Украинская правда