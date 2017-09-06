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Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова

Среда, 6 сентября 2017, 00:36

Печерский районный суд Киева принял ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте 10 швейцарских счетов сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений, сообщает Громадське.

Ходатайство подавалось в рамках уголовного производства относительно незаконного обогащения.

В постановлении также говорится, что в период с 12 декабря 2012 года по 27 ноября 2014 года Алексей Азаров, в должности народного депутата, получил из неустановленных источников 7,7 млн евро, 600 тысяч швейцарских франков и 500 тысяч долларов.

Все средства размещены на банковских счетах в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне.

Следователь подчеркнул, что арест средств, размещенных на счетах в Швейцарии, "необходим для обеспечения действенности уголовного производства и возмещения убытков, причиненных государству в результате совершения им преступления".

Как известно, Генпрокуратура подозревает сына Николая Азарова Алексея в получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

В 2016 году сын экс-премьера пытался снять арест с недвижимости в Италии.

С 2015 года Алексей Азаров находится в розыске.

После введения санкций семья Азарова переписала часть собственности на Константина Пивоварова. В том числе австрийскую фирму "Garda Handels- und Beteiligungs GmbH", которая владеет заводом "Металлист" в Макеевке и домом в Вене.

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Темы: судАзаров
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