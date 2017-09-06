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Трамп нарастит продажи оружия Токио и Сеулу

Среда, 6 сентября 2017, 02:19

В связи с ростом напряженности вокруг КНДР  президент США Дональд Трамп готов нарастить объем продаж высокотехнологичных вооружений  Японии и Южной Корее.

Об этом Трамп написал в twitter.

"Я разрешаю существенно увеличить объем высокотехнологичных вооружений, продаваемых Соединенными Штатами Японии и Южной Корее", - заявил глава Белого дома.

Как сообщалось, 4 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп дал "концептуальное согласие" на закупку Сеулом оружия и увеличение веса боеголовок ракет стоящих на вооружении Южной Кореи.

Накануне Южная Корея заявила, что ведет переговоры с Соединенными Штатами о развертывании авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове.

Министерство обороны Южной Кореи заявило в понедельник, что режим Ким Чен Ына готов запустить еще одну ракету в Тихий океан.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерные испытания вызвали землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешные испытания водородной бомбы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяЮжная КореяЯпонияСША
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