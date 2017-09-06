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КНДР угрожает США новыми "подарками"

Среда, 6 сентября 2017, 03:32
КНДР угрожает США новыми подарками

Высокопоставленный северокорейский дипломат предупредил, что его страна готова отправить "больше подарков" в Соединенные Штаты, пока мировые державы готовят ответ на последнее испытание ядерного оружия в Пхеньяне.

Об этом сообщает Reuters.

Постоянный представитель КНДР при ООН Хан То Сон подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и крупнейшее испытание ядерной бомбы в воскресенье.

"Недавние меры самообороны моей страны, КНДР, являются "подарком", адресованным никому, кроме США ", - сказал Хан на конференции по разоружению.

"США получат больше "подарков"... пока они полагаются на безрассудные провокации и бесполезные попытки оказать давление на КНДР", - добавил он, не уточняя о чем именно идет речь.

Посол США в ООН Никки Хейли в понедельник обвинила северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что он "умоляет о войне", проводя испытания ядерных бомб и ракет, и призвала 15 членов Совета Безопасности наложить "максимально возможные" санкции для его сдерживания.

В то же время посол РФ в ООН Василий Небензя заявил во вторник, что предложение США провести 11 сентября заседание Совета Безопасности по новым санкциям "немного преждевременное".

Президент России Владимир Путин ранее во вторник заявил, что новые санкции были "бесполезными и неэффективными".

Россия является постоянным членом Совета Безопасности и обладает правом вето.

Темы: Северная КореяСШАООН
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