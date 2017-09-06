Франция считает невозможными переговоры о вступлении Турции в ЕС

Нынешняя политическая обстановка в Турции делает невозможным продолжение переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер, передает rfi.

"Нужно продолжать диалог, но переговоры (о вступлении Турции в ЕС) приостановлены, их на сегодняшний день просто нет", — заявил Кастанер в эфире радиостанции France Inter.

Два дня назад канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за остановку переговоров с Анкарой о вступлении в Евросоюз.

"Очевидно, что Турция не должна стать членом Евросоюза", — сказала канцлер в ходе телевизионных дебатов со своим оппонентом, социал-демократом Мартином Шульцем.

Шульц в свою очередь заявил, что положит конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз в случае победы на выборах.

Власти Турции обвинили Ангелу Меркель в "популизме" и в "подрыве основополагающих ценностей Европейского союза".

В ходе избирательной кампании президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что "не будет подвижек" в переговорах с Турцией. Макрон осудил тогда авторитарный поворот в Турции и заявил о желании поддержать турецкие демократические силы.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году. Из-за политической обстановки в стране после неудавшейся попытки военного переворота эти переговоры в настоящий момент приостановлены.