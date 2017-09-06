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В ОРДЛО выступили за обсуждение путинской версии миротворцев на Донбассе

Среда, 6 сентября 2017, 05:17

Лидеры террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили за обсуждение предложения президента России Владимира Путина по миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В любом случае, мы готовы обсуждать эту инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны "ДНР" и "ЛНР" никакие изменения в формате урегулирования невозможны", - заявил лидер группировки "ДНР" Александр Захарченко.

В то же время лидер группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что можно "вернуться к обсуждению вопроса введения на Донбасс миротворцев ООН" при условим прекращения огня и отвода вооружения.

Ранее Путин заявил, что размещение миротворцев ООН может быть лишь на линии разграничения в Донбассе якобы для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии русских на территории Украины под видом миротворцев.

Как сообщалось, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

Темы: миротворцыДонбассДНРЛНРПутин
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