Наблюдатели ОБСЕ видели, как под Луганском едут танки

Представители миссии ОБСЕ 4 сентября зафиксировали 3 танка, которые двигались на юг неподалеку подконтрольного "ЛНР" пгт Успенка, что в 23 км на юго-запад от Луганска.



Танки были "за соответствующими линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения", отмечается в отчете миссии за этот день.



Кроме того, члены патруля миссии видели 3 гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), которые стояли в 1 км к югу от подконтрольного правительству с. Анадоль (65 км к югу от Донецка), что является нарушением линий отвода.



Также миссия отметила "наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, которое СММ адресовала подписантам комплекса мер".



В неподконтрольных Киеву районах за пределами соответствующих линий отвода в Донецкой области наблюдатели заметили, что там до сих пор не хватает 11 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм).



В другом месте наблюдатели зафиксировали 5 самоходных гаубиц (2С1) и заметили, что там до сих пор не хватает 2 самоходных гаубиц (2С1).

Наблюдателям отказали в доступе к одному месту размещения отведенного тяжелого вооружения