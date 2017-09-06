Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии – за снятие санкций с РФ при достижении перемирия

Среда, 6 сентября 2017, 09:49

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России еще до полного выполнения минских договоренностей.

Об этом он заявил во вторник во время внешнеполитического форума социал-демократов в городе Анклам, сообщает Tagesspiegel.

"Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени", - считает министр иностранных дел Германии.

"Нет смысла ждать, только когда он (мирный договор - Ред.) будет выполнен, мы снимем санкции. Давайте хотя бы достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение, и тогда в качестве вознаграждения снимем санкции и поможем восстанавливать Восточную Украину", - сказал Габриэль.

Габриэль считает, это должно стать исходным пунктом для новой политики разрядки в отношении России.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без соблюдения Минских договоренностей ЕС не снимет санкции из России.

"Европейская правда"

Темы: санкцииРосcияГерманияДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
санкции
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
После просьбы Брэнсона Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
Британия ввела санкции против "ЧВК Вагнер" за преступления в Африке
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: