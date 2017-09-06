Правительство Молдовы наперекор Додону хочет отправить военных в Украину

Правительство Молдовы будет настаивать на том, чтобы молдавские военные приняли участие в международных учениях Rapid Trident-2017 в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на заседании Кабмина, призвав министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения, сообщает NewsMaker.

"Накануне была отменена поездка на учения в Украине. Ранее таким же образом были отменены еще пять поездок. Я считаю, что оснований для этого нет", - заявил Филип.

По его словам, если участие в учениях оплачивается на 80% партнерами и организаторами, то отказ уже обошелся Молдове в 5 млн леев (более $280 тысяч).

"Никому не нужна нетренированная армия. Я предлагаю включить в повестку дня решение правительства об участии наших военных в учениях", - заявил Филип.

Напомним, накануне президент Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях в Украине.

Европейская правда