В правительственном квартале сразу два митинга

Напротив здания Кабинета министров митинг работников "Укрнафты", а возле Верховной Рады - акция владельцев авто на еврономерах.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".



В Киеве улица Грушевского и боковые к ней улочки перекрыты автомобилями с еврономерами. Колонны автомобилей тянутся от метро "Арсенальная" практически до гостиницы "Днепр".



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Возле самой Верховной Рады митинга нет из-за дождя, а водители авто прячутся в Мариинском парке.

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Между тем под Кабмином собралось несколько сотен человек в касках и куртками с нашивками "Укрнафта".

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Как сообщил УП участник акции, назвавшийся Валентином, они протестуют против закрытия нефтяных скважин.



Стоит отметить, что далеко не все участники этой акции знакомы с требованиями.



"Каждый здесь за свое", - сказала одна из участниц, которая отказалась представляться.

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Правоохранители предупреждают о проблемах с траффиком на дорогах столицы.

Звертаємо увагу❗️ У Києві перекритий рух на вулиці Михайла Грушевського, а також частково ускладнений рух центральними вулицями 🚗🛑#поліція pic.twitter.com/btMIdVhzrB — МВС України (@MVS_UA) September 6, 2017

Роман Кравец, УП