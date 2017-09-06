Во Львове к Дыминскому пришли правоохранители

Во Львове Нацполиция проводит следственные действия по делу о смертельной автомобильной аварии, где фигурирует бизнесмен Петр Дыминский.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сотрудники главного следственного управления Национальной полиции Украины проводят следственные действия во Львове в рамках уголовного производства по факту ДТП с участием автомобиля господина Дыминского", - отметил Тракало.

"Все остальные подробности будут позже по завершению следственных действий, которые могут длиться от одного до трех дней", - добавил он.

В то же время "ТСН" со ссылкой на собственные источники сообщило, что во Львове правоохранители проводят обыски в офисе Дыминского.

"В частности, у офиса стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. Дверь офисного помещения закрыта. При этом сотрудники, как и львовские правоохранители, не комментируют обыски. Местные следователи ссылаются на то, что обыск проводят киевские коллеги", - отметило издание.

Также в сообщении утверждается, что Нацполиция готовит ходатайство о принудительном привлечении Дыминского на допрос.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнемену была официально вручена повестка на допрос. Через час бизнесмен вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Сам Дыминский говорит, что готов сотрудничать со следствием, но из заграницы так и не вернулся.

5 сентября охраннику Дыминского Андрею Борщу, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

Украинская правда