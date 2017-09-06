Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Додон не пустит армию на учения в Украину – несмотря на слово правительства

Среда, 6 сентября 2017, 12:21

Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдовским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября стартуют на Львовщине.

Об этом ссылаясь на NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Додон опубликовал на своей странице в Facebook обмен официальными письмами с заместителем министра обороны Георге Галбурой.

Додон напомнил Галбуре, что, согласно действующему законодательству, для участия молдовских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего, и отметил, что такого разрешения не давал.

Президент распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторам Rapid Trident сообщили о том, что Нацармия Молдовы не будет в них участвовать.

В конце августа заместитель министра обороны сообщил президенту об участии 57 военных в учениях Rapid Trident, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области для подготовки к миротворческой миссии в Косове.

Галбура отметил, что молдовские военные принимают участие в этих учениях с 1996 года в рамках программы "Партнерство ради мира", а все снаряжение и размещение оплачивают организаторы.

Напомним, что военнослужащие Молдовы вместе с военными стран-членов НАТО приняли участие в параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Молдова
Молдова разработала планы на отопительный сезон: с российским газом и без
Молдова одобрила строительство моста в Украину через Днестр
В Молдове думают продлить чрезвычайное положение из-за войны в Украине
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: