Украинские военные получат новую зимнюю форму
До конца сентября украинские военные, выполняющие боевые задания в зоне АТО будут обеспечены новой зимней формой.
Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов, сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что форма соответствует требованиям стандарта НАТО 2333.
Зимний комплект нового обмундирования состоит из 15 наименований. В него добавили флисовые перчатки с замшевыми наладонникам и шарф-трубу.
Многие изменения были внесены в комплект по требованию военных из зоны АТО.
Одежду тестировали на термоманекенах и после непосредственно в зоне боевых действий. Также к тестированию приобщались волонтеры.
Стоимость одного зимнего комплекта формы составляет около 8 тысяч гривен.
В общем сшили более 100 тысяч комплектов. В первую очередь их отправят военным на Донбасс.
Две трети украинской армии уже к концу этого года должны планово, по мере окончания периода эксплуатации старой формы, перейти на новую зимнюю форму.