Оккупанты активизировались в секторе "М", силы АТО открывали ответный огонь
Сутки в зоне проведения АТО прошли без потерь, боевики расширили географию боевых действий на мариупольском направлении.
Об этом на брифинге 6 сентября рассказал спикер Министерства по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", – сказал он.
"Мариупольское направление – вчера география боевых действий там несколько расширилась, кроме Марьинки и южного участка фронта оккупанты трижды открывали огонь в Старогнатовке. Кроме легкого вооружения оккупанты применяли свою бронетехнику", – отметил полковник.
По словам Лысенко, в этом направлении украинские войска 5 раз были вынуждены открывать огонь.
На донецком направлении двумя горячими точками 5 сентября были Зайцево и Авдеевка. В обоих районах оккупанты нарушали режим и днем и ночью. При этом вели огонь по различным направлениям.
"Также боевики совершили несколько обстрелов в Новолуганском и на позиции шахта Бутовка. На светлодарской дуге и в донецком аэропорту вчера было тихо", – отметил спикер АТО.
На луганском направлении противник нарушил режим тишины 1 раз: этот инцидент произошел в Крымском и длился около 15 минут.
Валентина Романенко, УП