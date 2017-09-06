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Оккупанты активизировались в секторе "М", силы АТО открывали ответный огонь

Среда, 6 сентября 2017, 12:53

Сутки в зоне проведения АТО прошли без потерь, боевики расширили географию боевых действий на мариупольском направлении.

Об этом на брифинге 6 сентября рассказал спикер Министерства по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", – сказал он.

"Мариупольское направление – вчера география боевых действий там несколько расширилась, кроме Марьинки и южного участка фронта оккупанты трижды открывали огонь в Старогнатовке. Кроме легкого вооружения оккупанты применяли свою бронетехнику", – отметил полковник.

По словам Лысенко, в этом направлении украинские войска 5 раз были вынуждены открывать огонь.

На донецком направлении двумя горячими точками 5 сентября были Зайцево и Авдеевка. В обоих районах оккупанты нарушали режим и днем ​​и ночью. При этом вели огонь по различным направлениям.

"Также боевики совершили несколько обстрелов в Новолуганском и на позиции шахта Бутовка. На светлодарской дуге и в донецком аэропорту вчера было тихо", – отметил спикер АТО.

На луганском направлении противник нарушил режим тишины 1 раз: этот инцидент произошел в Крымском и длился около 15 минут.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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