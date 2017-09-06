Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДО на 15 лет "осудили" жителя Днепропетровской области

Среда, 6 сентября 2017, 13:48

Боевики "ДНР" вынесли "приговор" на 15 лет лишения свободы для жителя Днепропетровской области, которому "инкриминировали" подготовку к террористической деятельности.

Об этом говорится на сайте так называемой "генеральной прокуратуры ДНР".

На сепаратистском портале отмечается, что житель Днепропетровской области "гражданин В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)".

Указывается, что его осудили как члена батальона "Донбасс" задачами которого были "карательные операции в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики".

18 августа так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил мужчину к лишению свободы на 15 лет.

Где именно он отбывает "наказание" неизвестно.

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" задержали "организатора покушения" на их главаря Александра Захарченко и "приговорили" его к 14 годам лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Донбассвойнасепаратизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: