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По ДТП, в котором погибли политологи, открыли дело

Среда, 6 сентября 2017, 15:01

Полиция открыла уголовное производство по факту автомобильной аварии, в которой погибли пятеро украинских политологов.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, за рулем легкового автомобиля был Владимир Карагяур, который вел его всю ночь.

"Судя по предварительным данным следствия, он или задремал, или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку, что привело к лобовому столкновению с лесовозом. Попытка водителя лесовоза уклониться от столкновения была неуспешной", - пишет нердеп.

Геращенко отметил, что по факту смертельного ДТП полиция Ровненской области начала уголовное производство, чтобы провести все необходимые следственные действия и "точно узнать, что произошло в ту роковую минуту".

Как сообщалось, в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пятеро мужчин. Четверо скончались сразу, еще один умер в больнице.

Позднее стало известно, что погибли пятеро политологов, часть которых также были специалистами в других сферах.

Украинская правда

Темы: ДТПчрезвычайное происшествиекриминалРовенская областьГеращенко
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