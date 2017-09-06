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Лавриновича вызвали в ГПУ, чтобы допросить и вручить подозрение

Среда, 6 сентября 2017, 15:42

Генпрокуратура вызвала на 7 августа бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, подозреваемого в осуществлении конституционного переворота.

Об этом заявил на брифинге в среду начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донский.

По его словам, Лавриновича будут ждать в 14:00. Экс-чиновника ознакомят с его правами, предложат дать показания и вручат подозрение.

Донский сообщил, что Лавриновича уже допрашивали еще задолго до вручения подозрения, на стадии досудебного следствия.

"На сегодняшний день есть три фигуранта, которым сообщены подозрения. Но это не предел, мы еще работаем", - добавил он.

Как известно, 6 сентября Генеральная прокуратура заявила, что сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Роман Кравец, УП

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Темы: ЛавриновичГенпрокуратура
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