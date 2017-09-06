Геращенко: ОРДЛО требуют освободить криминалитет и террористов

Камнем преткновения в вопросе обмена заложников есть требование ОРДЛО освободить криминалитет и террористов.



Об этом сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.



Геращенко отмечает, что на заседании гуманитарного подгруппы в присутствии ОБСЕ Киев подтвердил переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников.



"Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы извлечь наших", - отмечает вице-спикер.



"Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских сделок, так это неприемлемо", – подчеркнула она.



Геращенко отметила, что украинская сторона четко стоит на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе.



"Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на минских соглашениях", – отметила нардеп.



Из хороших новостей, Геращенко отметила, что в рамках предварительных договоренностей МККК удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории.



"Правда, представителям МККК не дали возможности непосредственно встретиться с ребятами, увидеть их, все принял руководитель тюрьмы. То есть, за все годы войны ни разу не был обеспечен прямой доступ МККК к заложникам. И это также серьезное нарушение гуманитарного блока минских соглашений", – подчеркнула вице-спикер.



Украинская правда