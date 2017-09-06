На комитете в Раде согласовали все 2144 поправки к пенсионной реформе
Среда, 6 сентября 2017, 16:23
Комитет соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рассмотрел 2144 поправки к законопроекту о пенсионной реформе №6614 и направил на рассмотрение парламента его согласованный вариант.
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.
"Профильный комитет обработал 2144 поправки к законопроекту и вышел на согласованный вариант пенсионной реформы, который рекомендовал в целом", - написал он.
Как сообщалось, в рамках пенсионной реформы комитет соцполитики также рекомендовал парламенту ввести с 1 января 2019 года накопительную систему пенсионного страхования.
Украинская правда