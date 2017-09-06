В МВД говорят, что в офисах медиа обысков в среду не было

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявляет, что в офисах медиакомпаний в среду обысков правоохранители не осуществляли.

Об этом он сказал "Украинской правде", комментируя заявление информагентства "ZIK".

"Согласно постановлениям суда, проходят обыски в нескольких офисах и домовладениях компаний для установления истины в уголовном производстве по факту ДТП. При этом ни в каких офисах медиакомпаний обыски не проводились и на работу никаких медиа технологически, ни в любой другой способ, все это повлиять не могло", - заявил Шеченко.

"Поэтому заявление гендиректора медиахолдинга ZIK о каких-то рейдерских захватах или политических заказах, или приостановке вещания телеканала являются спекуляциями и не соответствуют действительности. Все действия следствия направлавлены на установление истины в расследовании громкого уголовного производства", - добавил он.

Как сообщалось, во Львове Нацполиция 6 сентября проводит обыски в офисах и домах бизнесмена Петра Дыминского, чтобы отобрать его ДНК для экспертизы по делу о смертельной автомобильной аварии.

ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В аварии погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

22 августа утром бизнемену была официально вручена повестка на допрос. Через час бизнесмен вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию.

Полиция установила отсутствие вины охранника Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Сам Дыминский говорит, что готов сотрудничать со следствием, но из заграницы так и не вернулся.

5 сентября охраннику Дыминского Андрею Борщу, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.