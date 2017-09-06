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Суд над подозреваемыми по делу сбитого самолета МН17 пройдет в Гааге

Среда, 6 сентября 2017, 19:58

Судебный процесс над подозреваемыми, причастными к катастрофе самолета "Малазийских авиалиний" рейса МН17 состоится в суде города Гаага.

Об этом заявил министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок, выступая в парламенте, сообщает NOS.

Ранее была достигнута договоренность о том, что подсудимые подлежат уголовному преследованию по законодательству Нидерландов.

"Гаагский суд является логичным выбором для этого процесса", - сказал Блок, добавив, что заседание, возможно, будут проводиться не в Гааге, а в месте за пределами города.

Уголовное расследование обстоятельств катастрофы все еще продолжается. Официально никого еще не объявляли подозреваемыми и не выдвигали обвинений.

До сих пор нельзя точно сказать, будут ли подозреваемые находиться в Гааге. "Я не гарантирую, что это будет возможным, но мы сделаем все, что от нас зависит", - сказал Блок.

Подозреваемые также могут быть осуждены заочно.

Напомним, катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Ранее сообщалось, что установлены имена 100 человек, подозреваемых в причастности к катастрофе самолета "Малазийских авиалиний", они будут названы до 2018 года.

Европейская правда

Темы: суд
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