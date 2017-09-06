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Главные новости дня

Среда, 6 сентября 2017, 22:28

Подборка самых важных новостей за 6 сентября на Украинской правде.

О Лавриновиче. Экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти.

Лавринович заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

О европейских номерах. Движение транспорта возле Верховной Рады было перекрыто утром из-за акции владельцев автомобилей с европейскими номерами.

Позже было заявлено, что акция автомобилистов на иностранных номерах "За доступную растаможку каждому украинцу" продлится в Киеве в бессрочном режиме.

К слову, более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

О миротворцах. Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявляет, что прежде, чем вводить миротворцев, Киев должен законодательно закрепить за Донбассом особый статус по "формуле Штайнмайера".

О ДТП в Ровенской области. В результате ДТП, произошедшего в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пять политологов.

О граффити на Грушевского. Директор магазина "Эмпориум", с которого стерли "иконы достоинства", Игорь Доценко уверяет, что не давал указания уничтожать граффити, планирует искать новое помещение для магазина и готов содействовать в восстановлении картин.

О пенсионной реформе. Комитет соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рассмотрел 2144 поправки к законопроекту о пенсионной реформе №6614 и направил на рассмотрение парламента его согласованный вариант.

О Крыме. Представительство президента в аннексированном Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух.

Темы: КиевКрымавто
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