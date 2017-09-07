Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ровенской области отравились 16 школьников

Четверг, 7 сентября 2017, 02:18

В Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса "общеобразовательной школа I ст. - гимназия" с. Заречное, что на Ровенщине", - говорится в сообщении.

В больницу с диагнозом "Пищевое отравление" были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

"Специалисты Госпродпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, которые вероятно обусловили возникновение вспышки", - отмечается в сообщении.

В частности, в пищеблоке не было достаточного количества холодильного и морозильного оборудования, отсутствуют термометры для контроля температуры, не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся, нарушаются требования обработки яиц.

Кроме того, моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть инвентаря требует замены и обновления маркировки, в заведении недостаточно стеллажей для хранения посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей, с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции, недостаточное количество инвентаря для уборки.

Функционирование пищеблока временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков.

Темы: Ровенская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Ровенская область
Ровенского военкома, который избил подчиненного, арестовали
Задержали главного военкома Ривненщины: есть видео его издевательств над подчиненным
Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: