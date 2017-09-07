В Ровенской области отравились 16 школьников, 14 из них были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса "общеобразовательной школа I ст. - гимназия" с. Заречное, что на Ровенщине", - говорится в сообщении.

В больницу с диагнозом "Пищевое отравление" были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно.

"Специалисты Госпродпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, которые вероятно обусловили возникновение вспышки", - отмечается в сообщении.

В частности, в пищеблоке не было достаточного количества холодильного и морозильного оборудования, отсутствуют термометры для контроля температуры, не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся, нарушаются требования обработки яиц.

Кроме того, моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть инвентаря требует замены и обновления маркировки, в заведении недостаточно стеллажей для хранения посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей, с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции, недостаточное количество инвентаря для уборки.

Функционирование пищеблока временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков.