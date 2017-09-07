Истребители Бельгии поднимались на перехват самолетов РФ над Балтикой

Сразу после того, как Бельгия вошла в состав расширенной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтикой, бельгийские истребители F-16 поднимались на перехват российских самолетов Су-27 над Балтийским морем.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО, опубликованном 6 сентября.

Отмечается, что во второй половине дня 5 сентября радар НАТО зафиксировал два российских истребителя, которые, покинув воздушное пространство Калининграда, направились на север в международное воздушное пространство. При этом на контакт Су-27 не вышли.

В НАТО сообщили, что в соответствии со стандартными процедурами бельгийские F-16 были подняты в небо, чтобы идентифицировать самолеты. Позже Су-27 подлетели к российскому грузовому самолету Ил-76.

Позже все российские самолеты вернулись в Калининград.

"Этот инцидент демонстрирует готовность НАТО реагировать на ситуации в воздушном пространстве, близком к его границам", - подчеркнули в Альянсе.