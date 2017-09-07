Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании

Четверг, 7 сентября 2017, 08:22
Парламент Каталонии одобрил референдум о независимости от Испании

Каталонский парламент проголосовал за проведение референдума о независимости 1 октября и процесс отделения от Испании, если граждане проголосуют "за".

Такое решение было принято 6 сентября, сообщает Reuters.

После 12 часов дискуссии большинство парламентариев приняла соответствующее законодательство, которое позволяет провозгласить независимость Каталонии уже за 48 часов в случае получения согласия населения.

Депутаты, которые выступали против независимости, покинули зал перед голосованием. Сторонники отделения во главе с главой региона Карлесом Пучдемоном после победных результатов спели гимн Каталонии.

На референдуме каталонцам зададут вопрос "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимой республикой?".

Как отмечает агентство, количество сторонников независимости в Каталонии уменьшается на фоне улучшения экономической ситуации в стране. Впрочем большинство каталонцев хотят иметь возможность проголосовать по этому вопросу.

Испанское правительство выступает против проведения референдума. Ранее Мадрид обратился в Конституционный суд с просьбой признать решение о референдуме незаконным, ведь Конституция Испании говорит о неделимости страны.

"Европейская правда"

Темы: Испаниясепаратизмреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Испания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: