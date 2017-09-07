Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европа должна помочь восстанавливать Донбасс – глава МИД Германии

Четверг, 7 сентября 2017, 08:29

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль убежден, что Европа должна помочь Украине восстановить Донбасс.

Об этом чиновник заявил в своей речи во время открытия в Берлине конференции "Как сделать контроль за обычными вооружениями применимым в ХХІ веке", сообщает Deutsche Welle.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможна в случае установления длительного перемирия на Донбассе.

Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения.

Габриэль также предостерег от развертывания новой гонки вооружений. "Вместо мирного сосуществования, угрожает опасность новой гонки вооружений", - сказал дипломат.

В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений происходила между Россией и НАТО", на этот раз спираль вооружения может охватить весь мир, предостерег Габриэль.

Ранее Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с России до полного выполнения минских договоренностей.

"Европейская правда"

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: