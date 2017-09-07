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Беларусь получила от России 6 вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"

Четверг, 7 сентября 2017, 09:23

В этом году Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2".

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает ТАСС.

По его словам, поставка техники происходила в рамках военно-технического сотрудничества и по ранее подписанным контрактам. 

Голуб отметил, что также минобороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ".

Он также напомнил, что в конце августа прошло оперативно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, в которых приняли участие силы и средства ВКС России.

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Темы: БеларусьРосcияармия
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