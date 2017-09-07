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Российский суд заочно арестовал главу пресс-службы "Правого сектора"

Четверг, 7 сентября 2017, 10:07

Суд в России заочно арестовал трех членов украинской организации "Правый сектор", в частности  руководителя пресс-службы "Правого сектора" россиянина Артема Скоропадского.

Об этом  сообщает сайт Следственного комитета РФ.

"По ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении граждан Российской Федерации Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артема Скоропадского", - говорится в сообщении.

В действиях Чудинова и Скоропадского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), Стоцкого – ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Все они объявлены в международный розыск.

Отмечается, что Скоропадский систематически выступает в СМИ и в сети интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с "пропагандой преступной идеологии указанной организации, призывами единомышленников к вступлению в неё и участии в совершении преступлений экстремистской направленности".

По данным следствия,  заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Чудинов  принимал активное участие в боевых действиях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

А Стоцкий, являясь активистом "Правого сектора", систематически принимал участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях "Правого сектора", вел пропаганду в сети интернет ее идеологии.

Отмечается, что работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации "Правый сектор" из числа граждан Российской Федерации продолжается.

Как известно, в январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

Темы: РосcияПравый сектор
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