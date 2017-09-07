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Порошенко призвал Раду оставить предпринимателям единый налог

Четверг, 7 сентября 2017, 10:56

Президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду при рассмотрении проекта государственного бюджета на 2018 год не лишать мелких предпринимателей возможности платить единый налог.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.

"При подготовке госбюджета 2018 года предлагаю воздержаться от очередных предложений отменить или выхолостить единый налог", - подчеркнул глава государства.

"Надо дать хоть немного людям, которые называются средним классом, поработать в режиме многолетнего планирования", - добавил он.

Президент подчеркнул, что на долю мелких предпринимателей пришлось больше всего испытаний за последние три года.

"Они платят полные энергетические тарифы, не имея права на субсидии, они лишены права оптимизации налогов, они почувствовали сокращение платежеспособного спроса, но выдержали это. И они сегодня нуждаются в нашей с вами поддержке", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул важность восстановления и расширения среднего класса в Украине.

"Чем мощнее он, тем богаче общество, тем устойчивее демократия, тем сильнее страна", - сказал глава государства.

Он назвал свой призыв "политико-социальной задачей" для Верховной Рады. Президент попросил учесть его просьбу при планировании и налоговых инноваций, и бюджета.

"Учесть как приоритет", - подчеркнул президент.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ПорошенконалогиВерховная Рада
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