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Украина идет на сближение с НАТО, несмотря на формальности – президент

Четверг, 7 сентября 2017, 11:08

Украина выполняет необходимые для вступления в Североатлантический альянс шаги, несмотря на отсутствие формализованного плана.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в ежегодном послании к Верховной Раде, не исключив проведения всенародного референдума по этому вопросу.

"Не менее важным, чем членство в Евросоюзе, для всех нас является участие в НАТО", – сказал он.

"Российская агрессия продемонстрировала полное банкротство мифа о внеблоковости. Где сейчас его апологеты, которые, сидя в этом зале, уверяли, что именно внеблоковый статус является гарантией безопасности Украины? Нас убеждали, что мы в безопасности, чтобы не дразнить Россию!", – заявил президент.

По его словам, за это была заплачена большая цена: "Россия же напала – на внеблоковую Украину! Оккупировали нашу территорию, и главное – Россия убила более 10 тысяч украинских граждан".

"А те, кто уверял нас, что фиговые листья – лучшая защита, где они сейчас? Нашли приют в Москве и под Москвой, и в других городах. Судить их возможность есть. Пока, к сожалению, заочно, но я уверен, что правда будет доказана", – заявил Порошенко.

"Вместе с североатлантическими партнерами мы совместно строим украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО, которых она в основном должна достичь уже до конца 2020 года", – сказал президент.

"И я уверен, что именно армия станет первой государственной институцией, которая будет соответствовать критериям членства в Альянсе. Без формального одобрения плана действий относительно членства, мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке", – заявил он.

Порошенко добавил: "Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО".

"И я не исключаю, что в положенное время я инициирую соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа – всем, и нашим друзьям, и агрессивной соседке", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

Темы: НАТОреферендумПорошенко
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