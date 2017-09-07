Порошенко: Не подпишу законопроект о согласовании кандидатур священников

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина будет добиваться поместной церкви, однако государство не будет вмешиваться в церковные дела.

Об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде, выступая в парламенте 7 сентября.

"Украина имеет право на поместную церковь и мы должны это право защитить", – сказал глава государства.

"Ожидание нами признания украинской автокефалии Вселенским патриархом никоим образом не означает ни появления государственной церкви ни запрета деятельности в Украине других православных конфессий", – отметил в то же время президент.

"Украинское государство удалено от церкви, но оно не может пассивно созерцать как другие государства и другие государственные органы используют зависимые от них церковные институты для достижения своих геополитических целей", – сказал Порошенко.

Вместе с тем президент дал понять, что не даст согласия на законодательные изменения о государственном влиянии на церковь.

"Отдельно я хочу подчеркнуть: я не подпишу законопроект, которым предлагается согласовывать кандидатуры епископов и священников государственными органами. Это не дело государства. Другие законодательные инициативе готов обсуждать", – отметил президент.

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Как известно, в мае 2017 года в Раде были зарегистрированы два законопроекта №4511 и №4128, о временных мерах безопасности на время агрессии Российской Федерации.

Эти документы вызвали масштабный протест священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

В законе №4511 в частности предлагается предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано в ВР государством-агрессором, и в частности предусмотреть:

- особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций;

- подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций;

- установить согласование кандидатур, назначаемых в руководство религиозных организаций на центральном и региональном уровне с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.

Валентина Романенко, УП