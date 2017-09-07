Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крым надо сделать "неподъемной ношей" для Москвы - Порошенко

Четверг, 7 сентября 2017, 12:08

Украина заставит Россию добровольно отказаться от аннексированного Крыма.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на ежегодном обращении к депутатам с трибуны парламента в четверг.

По его словам, вернуть Крым силой невозможно и не стоит надеяться, что Россия уйдет из полуострова сама. Но можно сделать его "неподъемной ношей" для Москвы.

"Как преступник иногда выбрасывает украденное, когда оно начинает ему печь, так и Россия может отказаться от Крыма, если он станет для нее обузой", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для этого следует использовать международные платформы, санкции и другие правовые, консолидированные меры.

"Привлечение России к международно-правовой ответственности является длительным, но неизбежным процессом", - заявил президент.

 Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымПорошенкоРосcияаннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: