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ГПУ подаст апелляцию на решение суда о штрафе для таможенника-взяточника

Четверг, 7 сентября 2017, 13:05

Генпрокуратура подаст апелляцию на приговор суда, которым экс-заместителю начальника Львовской таможни ГФС Владимиру Шокало, задержанному за предложение $ 40 тысяч взятки, назначили наказание в виде 8,5 тысячи гривен штрафа.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Подсудимому рано радоваться – идем в апелляцию. Призываю общественность контролировать ход таких резонансных судебных заседаний ", - процитировала она слова Луценко.

Генпрокурор уверен, что "такое беззаконие" в судах будет продолжаться до тех пор, пока не будут созданы антикоррупционные палаты в существующих судах.

Как сообщалось ранее, экс-заместитель начальника Львовской таможни ГФС Владимир Шокало, задержанный за предложение $ 40 тысяч взятки, отделался штрафом в 8,5 тысячи гривен. В решении суда сумма взятки уменьшилась в 4 раза.

Темы: Генпрокуратурасудвзятка
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