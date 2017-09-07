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С начала АТО из плена боевиков освободили более 3 тысяч человек – СБУ

Четверг, 7 сентября 2017, 14:38

В течение вооруженного конфликта на Донбассе из плена боевиков были освобождены 3 138 человек.

Об этом сообщил на круглом столе в четверг руководитель Объединенного центра Службы безопасности Украины по координации поиска и освобождения заложников в районе АТО Юрий Качанов, передает УНИАН.

По его словам, в рамках выполнения возложенных на центр задач было организован учет военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести.

Качанов отметил, что центр начал работу 7 апреля 2014 – с самого начала антитеррористической операции на востоке Украины.

"За время существования учета, с 7 апреля 2014 года, при содействии центра были найдены, а также освобождены 3 тысяч 138 человек. Среди них есть и военнослужащие, и гражданские лица, в журналисты, и так далее. Это разные слои населения", - сказал он.

"В настоящее время, по состоянию на сегодня (7 сентября - ред.), в заложниках находятся 144 человека и считаются пропавшими без вести 410 человек", - сообщил руководитель Объединенного координационного центра.

Как сообщалось, по состоянию на 2 сентября в заложниках у боевиков также находились 144 украинца.

1 сентября правозащитники сообщили о похищении боевиками парня на КПВВ "Станица Луганская". Отдел коммуникаций полиции Луганской области подтверждает похищение боевиками 22-летнего парня, данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

31 июля Юрий Тандит сообщал, что террористы ОРДЛО удерживают в плену 137 украинцев.

Темы: АТОДонбассСБУ
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