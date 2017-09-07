Полиция оттеснила автомобилистов из-под Рады

Правоохранители оттеснили акцию владельцев автомобилей с еврономерами, которая с утра 6 сентября проходила под Верховной Радой.

"Мы только стали свидетелями того, как под стенами парламента пошла команда со стороны силового блока – и национальная гвардия Украины, полиция начали оттеснять пикетчиков, активистов общественных организаций, которые пришли на свою мирную акцию протеста", - сказал представитель межфракционного объединения "Укроп" Тарас Батенко в эфире канала" Рада ".

Он уточнил, что в пикетчиков забрали бочки.

"Оттеснили пикетчиков, начали окружать в кольцо. Я так понимаю, начались потасовки, начали бросать петарды. Это все печально наблюдать, когда власть действует таким образом, не видя иного метода диалога, кроме силового метода борьбы с общественными активистами ", - добавил Батенко.

В то же время пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии "Украинской правде" сообщила, что митингующие пытались поджечь у парламента шины.

"Активисты принесли шины и зажигательную смесь. Правоохранители их предупредили, но они не послушали. Полиция предотвратила поджог. Акция дальше продолжается", - сказала она.

Позже в полиции сообщили, что в результате потасовки одного мужчину доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства инцидента.

"Проводится проверка, после которой действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщалось, с утра 6 сентября в Киеве возле Верховной Рады проходит акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто.

Из-за нее перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады и в правительственном квартале - весь центр столицы утром оказался в пробках.

Впоследствии митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

Среди целей акции – доступная растаможка (% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации ввезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто) и мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине.

Кроме того, участники акции добиваются прекращения "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и моратория на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.

7 сентября владельцы нерастаможенных авто на еврономерах продолжили митинговать под Верховной Радой.

По данным ГФС, более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

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Александр Шумилин, Ирина Балачук, Украинская правда