НАПК выбрало ответственного за представительство в ЕСПЧ

Национальное агентство предотвращения коррупции выбрало Александра Серегина ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"На очередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека и выполнения его решений определено члена НАПК Александра Серегина", - говорится в сообщении.

Серегин родился в 1977 году. Окончил в 1999 году отделение международного права Института международных отношений.

Он также является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В августе этого года конкурсная комиссия выбрала Серегина членом Национального агентства предотвращения коррупции.

Олег Твердь, УП