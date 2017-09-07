НАПК выбрало ответственного за представительство в ЕСПЧ
Национальное агентство предотвращения коррупции выбрало Александра Серегина ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
"На очередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции ответственным за организационное и информационное представительство Украины в Европейском суде по правам человека и выполнения его решений определено члена НАПК Александра Серегина", - говорится в сообщении.
Серегин родился в 1977 году. Окончил в 1999 году отделение международного права Института международных отношений.
Он также является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В августе этого года конкурсная комиссия выбрала Серегина членом Национального агентства предотвращения коррупции.
Олег Твердь, УП