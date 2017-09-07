Путин словам о миротворцах хочет расколоть позицию Запада – Stratfor

Предложение России о направлении миротворцев ООН на восток Украины, скорее всего, имеет целью расколоть позицию западных стран в отношении Российской Федерации.



Об этом пишет американское издание Stratfor.



По мнению авторов заметки, многие западные страны могут воспринять всерьез предложения президента РФ Владимира Путина по миротворцам на Донбассе. Например, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уже выразил радость по этому поводу.



"Миротворческие предложения Путина можно рассматривать как попытку убедить Соединенные Штаты и Запад в том, что Россия стремится ограничить насилие в украинском конфликте. На фоне того, что она продолжает играть ведущую роль в вопросах Сирии и Северной Кореи, Москва хочет доказать способность принимать обоснованные, конструктивные решение", – говорится в материале.



По мнению его авторов, склонность к деэскалации конфликта может добавить Кремлю козырей в переговорах с США.



С приближением президентских выборов в России, намеченных на март 2018 года, Путин вряд ли пойдет на значительные уступки, которые могут повредить его популярности среди избирателей, пишет издание.



По его мнению, ограниченная сфера действия российского миротворческого предложения почти гарантирует, что стратегических изменений в украинском конфликте в ближайшее время не будет.



"Больше всего предложение Путина нацелено расколоть объединенную позицию западных стран в отношении России и дать Москве больше возможностей для маневрирования в этих отношениях. В течение сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно будет увидеть, насколько успешными будут эти усилия и насколько может уменьшиться давление Запада на Россию", – пишет Stratfor.

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Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе

5 сентября Путин поручил министру иностранных дел РФ внести в Совет безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Донбассе, но на свой манер.



По утверждению Путина, миротворцы могут находится только на линии разграничения сторон – для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Кроме того, ввести миротворцев на восток Украины можно только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и только по согласованию с представителями т. н "ДНР" и "ЛНР", заявил президент РФ.

В тот же день Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генсекретарю ООН и главе Совета безопасности ООН.



Представители Украины в трехсторонней контактной группе по решению конфликта на Донбассе заявили, что Путин подменяет понятия и обесценивает саму идею миротворцев.



В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что присутствие россиян в миротворческой миссии невозможно, как и переговоры на эту тему с пророссийскими боевиками.



У Украины готова своя резолюция по миротворцам, заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Президент Петр Порошенко 7 сентября заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать на всей территории Донбасса, а не только на линии соприкосновения, в миссии не должно быть россиян, не может и речи идти о согласовании ее введения с боевиками, также она не должна означать отмену или ослабление антироссийских санкций.

Порошенко во время обращения к Верховной Раде констатировал, что "договориться о параметрах миротворческой миссии будет чрезвычайно сложно".



"Через полторы недели отправляюсь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Уверен, совместными усилиями, с помощью международных партнеров, прежде всего Германии, Франции и США, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории, восстановим суверенитет Украины", – сказал он.

Алена Рощенко, УП