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Поляков хочет, чтобы новый залог за него внес глава НАБУ

Четверг, 7 сентября 2017, 16:22

Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков хочет, чтобы новый залог за него – 608 тысяч гривен – внес директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Об этом Поляков заявил в комментарии "Украинской правде" 7 сентября.

"Деньги закончились. Предлагаю Сытнику внести с полученной взятки 1 млн долларов за меня залог. Пусть поделится", – сказал он.

На просьбу ответить на вопрос серьезно, Поляков сказал: "Серьезно, обращусь к нему письменно, чтобы поделился".

Как стало известно 7 сентября, Соломенский райсуд Киева направил залог народного депутата Максима Полякова в 304 тысячи гривен, который он заплатил раньше, в доход государства и назначил ему новый  в размере 608 тысяч гривен.

Поляков внес назначенный судом залог в 304 тысяч гривен 25 июля.

Но депутат долго отказывался выполнять еще одну меру - надевать электронный браслет слежения.

В связи с этим руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал, что если Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства.

Поляков также утверждал, что у него есть "фантастическая, бешеная" информация после которой "любой руководитель НАБУ должен, как минимум, написать заявление и сложить полномочия".

В свою очередь Сытник назвал обвинения в его адрес от Полякова случаем, достойным внимания психиатра.

Как известно, ГПУ просила Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добычи янтаря.

Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат.

Парламент дал разрешение на привлечение их к ответственности, однако не дал разрешение на арест.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Поляков
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