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В Одессе изъяли более $1 млн "общака" вора в законе

Четверг, 7 сентября 2017, 18:13

В результате спецоперации в Одессе полиция изъяла более 1 миллиона долларов "общака" вора в законе.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - 1,069 млн долларов, 90 тис. євро, 500 тис. гривен", - отметил Аваков.

В то же время, как передает издание "Думская", начальник областного следствия Сергей Шайхет сообщил, что в ходе операции нашли и изъяли почти 600 грамм тротила.

"Этого количества хватило бы, чтобы взорвать как минимум одну машину и серьезно повредить вторую. Зачем злоумышленнику тротил – он пока что не признается", - отметило издание.

Как сообщила на своем сайте одесская полиция, в четверг утром в городе начали спецоперацию по организованной преступности.

"С сегодняшнего дня и до особого распоряжения сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: Одессаполиция
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